'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor

Enkaz altından vatandaşları çıkarırken atılan "Allah'u Ekber" nidalarına ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Cemil Kılıç, 'Allah-'u Ekber' diye bağıranların 'örgüt propagandası' yaptıklarını söyledi...

Flash Habet Tv'ye konuk olan ilahiyatçı Cemil Kılıç, canlı yayında bu kadar da olmaz dedirten bir yorumda bulundu. CHP'ye yakınlığı herkes tarafından bilinen Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken "Allah'u Ekber" demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.

Kılıç "Savaşıyorsun orada 'Allah'u Ekber' diyebilirsin, namaza başlarken 'Allah'u Ekber' diyorsun... Sevindirici bir şey olduğunda 'Elhamdulillah' denilir. Sen yıkıntının altından birini kurtarıyorsun ve 'Allah'u Ekber' diye slogan atıyorsun. Apaçık bir şekilde örgüt propagandası yapıyorsun, üstelik yasadışı illegal bir örgütün propagandasını yapıyorsun" diye konuştu.