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İspanyol arama kurtarma ekibinden şok suçlama! 'Biz bunun parçası olmayacağız'

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmasına katılan yabancı ekipler İspanyol televizyonu RTVE'ye şok iddialarda bulundu: "Türk hükümeti zaman kazanmak için enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. Bu, bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun parçası olmayacağız."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan ve 9. gününe giren arama kurtarma çalışmalarında birçok ülkeden ekipler görev aldı. Enkazlardan yüzlerce kişinin canlı kurtarılmasını sağlayan ekipler "güvenlik" ve "koordinasyonsuzluk" eksikliklerini de gündeme getirdiler.

Ancak Adana Havalimanı üzerinden ülkelerine dönen İspanyol ve Slovak arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını tamamlamalarının nedenini, "enkazlarda iş makinelerinin çalışmaya başlaması" olarak açıkladı. 

İspanya kamu yayıncısı RTVE kanalına konuşan İspanyol ekibin üyesi Pedro Frutos "Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı verdi. İş makinelerini koymak, zaman kazanmak demek. Fakat böyle bir şey, bir sürü insanın ölmesi demek. Bunun bir parçası olmayacağız" dedi.

4 gün boyunca bölgede kurtarma yapan Slovakya ekibinden bir görevli de "Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makineleriyle enkaza girmeye karar vermiş" diye konuştu.

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