Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için sabah saatlerinde CHP Genel Merkezinde tören düzenlendi. Genel merkezdeki törenin ardından bir tören de Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Baykal’ın cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğlen namazının ardından kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Deniz Baykal’ın cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Baykal’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Devlet Mezarlığına götürüldü.