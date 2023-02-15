Enkaz altında 4 gün böyle yaşadılar! O aile her şeyi kameraya çekti işte o görüntüler

KAHRAMANMARA merkezli depremlerde evlerinin enkazında kalan bir aile 4 gün sonra kurtarıldı. ile enkaz altında yaşadıklarını videoya çekti. İşte o görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bir aile göçük altındaki durumlarını videoya kaydetti. Söz konusu enkaz altında 4 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen anne baba ve küçük kızdan oluşan aile, sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. İşte o ailenin enkaz altında çektği video...