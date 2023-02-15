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AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e şok tepki: "Yalan yanlış haber yapmayın lütfen"

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı. Deprem bölgesinde canlı yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir'in AFAD ve Kızılay ile ilgili konuşmasına bölgede yardım çalışmalarına katılan bir ekip tepki gösterdi. Özdemir'in, Rize Belediyesi’nden olduğunu belirten bir kişi ile yaşadığı gerginlik dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündem olan gazeteci Cüneyt Özdemir bölgede çalışan gönüllülerle dikkat çeken diyaloglar yaşadı. Özdemir yaşadığı o anların görüntülerini “Deprem bölgesindeki tepkiler nasıl dinlenmeli? Gazetecilik ve insanlık dersi!” başlığı ile yayınladı.

Kahramanmaraş’ta deprem çalışmalarını yerinde incelerken kurtarma ekibi olarak çalıştıkları görülen bir grubun tepkisi ile karşılaşan Cüneyt Özdemir o anlardaki davranışı ile dikkat çekti. Rize Belediyesi çalışanı olduğunu belirten bir kişi Özdemir’i görünce “'AFAD yok, yardım yok diyorsun! Burada her şeyimiz var Allah'a şükür, herkes çalışıyor” sözleri ile tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından Cüneyt Özdemir “'AFAD yok' demiyorum, bak yanlış duyuyorsun onun üzerinden bağırıyorsun bana. Bak kulaktan duyma bir şey söylüyorsun ama…” şeklinde bir karşılık verdi. Bunun üzerine bölgedeki çalışanlarla Cüneyt Özdemir arasında kısa süreli gergin bir konuşma yaşandı.

Cüneyt Özdemir ile tepki gösteren çalışanlar arasındaki konuşma şu şekilde gerçekleşti:

Bak 8 gündür buradayım ben, burada yatıp kalkıyorum. Bir şeyler yapabilmek için…

Cüneyt Özdemir: Siz AFAD’dan mısınız?

Rize Belediyesindenim ben. Yardıma geldik buraya, yalan yanlış haber yapmayın lütfen.

Cüneyt Özdemir: Peki biz de dikkat edelim ama sen yanlış anladın. Ne dersen kabulüm çünkü sekiz gündür burada çalışıyorsun her şeyi söylemek hakkın.

Kars’tan geldiğini belirten bir başka gönüllü ise şu ifadeleri kullandı:

“Ben Karslıyım! Kars’taki insanlar hayvanlarını satıp buraya yardımda bulundular. Devlet millet burada el ele, herkes burada. Zıt konuşmanın hiçbir şekilde bir anlamı yok. Devlet kurumlarının da hepsi burada.”

Cüneyt Özdemir ‘Kusura bakmayın’ diyerek karşılık verdi
Cüneyt Özdemir ise aldığı tepkinin ardından sakinliğini koruyarak ‘Size kolay gelsin. Kusura bakmayın böyle gerginlik gibi oldu, gerginlik olsun istemem’ ifadelerini kullandı. Özdemir’in sözlerini duyan, Rize Belediyesinden geldiğini söyleyerek tepki gösteren gönüllü çalışan da daha sonra tepkisinin şiddetini azaltarak şu sözleri kullandı:

“Şimdi burada geliyorlar, algı yapıp 'Biz hiç yardım almadık. Buraya AFAD gelmedi' diyorlar. Bak 8 gündür buradayız, öyle bir şey olmaz yani. Allah bize bunu bir daha yaşatmasın ama herkes burada yani, herkes.”

“Siz görmemiş olabilirsiniz ama bazı aksaklıklar oldu”
Özdemir tepkilerin şiddetini dindirdikten sonra ise “Şimdi çok büyük bir afet, bazı bölgelerde bazı aksaklıklar oldu. Siz farkında değilsiniz. Burada olmamış olabilir. Ben dedim ki 'Şu olay bir bitsin, AFAD’ın eksikliklerini konuşuruz. Kızılay’ı da konuşuruz.' Tam cümlem bu yani benim.”

Özdemir’in bu açıklamasının ardından ise ortamın sakinleştiği görüldü.

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