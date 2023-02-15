Survivor Yunanistan'a katılan Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken konuşma

Survivor yarışmasının Yunanistan formatına katılan Acun Ilıcalı, Yunan hükümeti ve halkına Türkiye'ye deprem yardımları için teşekkür etti. Acun Ilıcalı "Birbirini seven iki komşu ülkeyiz, bakanlarımızın dediği gibi sevgimizi göstermek için depremlere ihtiyacımız yok" dedi.

Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yardım sağlayan ilk isimlerden biri de Acun Ilıcalı'ydı. Sanatçı Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın yaptığı yardımı "yarından itibaren bölgeye 100 tır su gönderiyor. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi" sözleriyle açıklamıştı.

Son olarak, Yunanistan’da yayınlanan Survivor programına katılan Acun Ilıcalı'nın burada yaptığı İngilizce konuşmada bazı ifadeleri dikkat çekti.

Yunan hükümeti ve halkına yardımları için teşekkür eden Acun Ilıcalı “Birbirini seven iki komşu ülkeyiz, bakanlarımızın dediği gibi sevgimizi göstermek için depremlere ihtiyacımız yok." diye konuştu.