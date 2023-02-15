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228. saatte gelen mucize! Hatay'daki enkazdan anne ve iki çocuğu sağ kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin 10. gününde mucizeler sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın enkazından 228. saatte Ela isimli kadın ile iki çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da arama kurtarma çalışmaları depremin 10’uncu gününde de sürdürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Oymak Sokak’ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı’nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir kadın ve iki çocuğa ulaştı.

İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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