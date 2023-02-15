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Cüneyt Özdemir Hatay'da! Sokaklarını gezdi, dehşete düştü: "Ben böyle bir yıkım görmedim"

Depremin yaşandığı ilk günden bugüne kesintisiz yayınlarıyla afet bölgesinin nabzını tutan Cüneyt Özdemir, yayınlarını Kenan Taş ile birlikte Hatay'dan yapmaya başladı. Afet bölgesinde gezmeye çıkan Özdemir gördükleri karşısında yaşadığı şoku "Savaş muhabiri olarak Irak'a Afganistan'a gittim ben böyle bir yıkım görmedim" diyerek ifade etti.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde 10. güne girildi.

6 Şubat'ta; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma yol açan depremlerde can kaybı 36 bine dayandı.

Depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar afet bölgesindeki yıkıma dair YouTube kanalından canlı yayınlar yapan Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş, onlarca konuğu canlı yayına aldı, bölgeden gelişmeleri izleyicilerine aktardı.

Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş, İstanbul'dan yapılan bu yayınların ardından soluğu Hatay'da deprem bölgesinde aldı.

"Irak'a Afganistan'a gittim, böyle bir yıkım görmedim"
Cüneyt Özdemir, deprem bölgesine gittiği ilk gün izlenimini "Savaş muhabiri olarak Irak'a Afganistan'a gittim ben böyle bir yıkım görmedim!" olarak aktardı.

Gazeteci Özdemir, bugün Kenan Taş ile deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşayan Hatay'ın sokaklarından canlı yayına girdi.

Adım adım deprem bölgesini gezdi
1 saat 50 dakikalık kesintisiz yayında sokaklar ekrana getirildi, çalışmalara şahitlik edildi ve arama kurtarma ekipleriyle kısa röportajlar gerçekleştirildi.

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