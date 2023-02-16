Karsu'ya kuzeninin son mesajı 'neredesin sen' olmuş! Canlı yayında hem ağladı hem ağlattı 89 milyon Euro toplandı

Hollanda televizyonları ortak yayında Türkiye ve Suriye'de depremzedeler için ortak yayında 89 milyon Euro bağış topladı. Hatay’da deprem enkazlarında 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi. Karsu söyledi stüdyodaki herkes ağladı.

Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 euro para toplandı. Derem sırasında Hatay'da 16 akınını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez de canlı yayında söylediği türkü ile hem ağladı hem de herkesi ağlattı.

Hollanda gün boyu bağış yaptı

Kızılhaç, UNICEF Hollanda, Oxfam Novib ve kiliselerin de aralarında olduğu çok sayıda yardım kuruluşunun girişimiyle gerçekleştirilen yardım etkinliği Çarşamba sabahı 05:55’te başladı. Giro555 ulusal yardım hattına yapılan bağış miktarı 28 milyon euro ile başladı. Öğleden sonra bu miktar 42 milyon euroya ulaştı. Gün boyu yerel ve ulusal bütün radyo kanalları ile gazetelerin internet siteleri, kampanyaya destek verdi.

Gecenin sonunda 89 milyon Euro toplandı

Akşam saatlerinde toplanan yardım miktarı 55 milyon euroyu buldu. Akşam 20:30’da bütün kamu ve özel televizyon kanalları ortak yayına geçti. Deprem bölgesinden görüntülere ile Hollanda’daki yardım çalışmalarına yer verilen canlı yayına Türkiye kökenli gazeteci ve sanatçılar da katıldı. Ortak yayın sonunda toplanan bağış miktarı 88 milyon 921 bin Euroya ulaştı.

Kuzenini son mesajı 'neredesin sen' olmuş

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında, Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi. Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.

Karsu türkü söyledi herkes ağladı

Karsu söyledi, hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındakiler ağladı. Ulusal yardım etkinliği devam ediyor. Yeni bağışlarla toplam miktarın 100 milyon euroyu geçmesi bekleniyor. Yardımlar, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile birlikte, Deprem mağdurlarının barınma, beslenme ve temiz su gibi ihtiyaçları için harcanacak.