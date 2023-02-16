BIST 4.950
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.112,41
POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca faciadan döndü! Ateş havai fişek gibi patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken yanında yanan ateşin koru patladı. Adem Metan o anları paylaşıp, "sağlık durumları iyi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık personeli ile bir araya geldi.

Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında yanan ateşin koru adeta havai fişek gibi patladı. Ateş parçaları etrafa yayılırken, gazeteci Adem Metan, "Şimdi Sayın Koca’nın yakın ekibi ile görüştüm. Herhangi bir sorun olmadığını bildirdiler" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan BirGün'e yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın ve çevresindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yürekleri ısıtan görüntüler! Her gün sürünerek enkazın altında girip elleriyle besliyor
Yürekleri ısıtan görüntüler! Her gün sürünerek enkazın altında girip elleriyle besliyor
Adıyaman depremde yerle bir oldu! Drone kamerası felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi
Adıyaman depremde yerle bir oldu! Drone kamerası felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi
Murat Yıldırım 'Unutmak en iyi bildiğimiz şey' dedi Nihat Hatipoğlu sözünü kesti! İşte o anlar...
Murat Yıldırım 'Unutmak en iyi bildiğimiz şey' dedi Nihat Hatipoğlu sözünü kesti! İşte o anlar...
Bosnalı arama kurtarma ekibinin tercümanı açıklama yaparken duygusal anlar yaşadı
Bosnalı arama kurtarma ekibinin tercümanı açıklama yaparken duygusal anlar yaşadı
228. saatte gelen mucize! Hatay'daki enkazdan anne ve iki çocuğu sağ kurtarıldı
228. saatte gelen mucize! Hatay'daki enkazdan anne ve iki çocuğu sağ kurtarıldı
Deprem bölgesinde skandal olay: 'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı!
Deprem bölgesinde skandal olay: 'Emniyet müdürüyüm' dedi, bebeği kaçırmaya çalıştı!
Deprem sırasında havuza bakın! Tsunamiyi andırdı
Deprem sırasında havuza bakın! Tsunamiyi andırdı
Korku ve panik anları kamerada: Deprem sırasında binalar yerle bir oldu
Korku ve panik anları kamerada: Deprem sırasında binalar yerle bir oldu
Cüneyt Özdemir Hatay'da! Sokaklarını gezdi, dehşete düştü: "Ben böyle bir yıkım görmedim"
Cüneyt Özdemir Hatay'da! Sokaklarını gezdi, dehşete düştü: "Ben böyle bir yıkım görmedim"
Enkaz altındaki çocuk böyle kızdı: Çok soru sormayın
Enkaz altındaki çocuk böyle kızdı: Çok soru sormayın
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti
AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e şok tepki: "Yalan yanlış haber yapmayın lütfen"
AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e şok tepki: "Yalan yanlış haber yapmayın lütfen"