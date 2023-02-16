Sağlık Bakanı Koca faciadan döndü! Ateş havai fişek gibi patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken yanında yanan ateşin koru patladı. Adem Metan o anları paylaşıp, "sağlık durumları iyi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti. Fahrettin Koca, Hatay Sahra Hastanesi'nde sağlık personeli ile bir araya geldi.

Burada sağlık çalışanları ile ateş başında konuşurken Koca'nın yanında yanan ateşin koru adeta havai fişek gibi patladı. Ateş parçaları etrafa yayılırken, gazeteci Adem Metan, "Şimdi Sayın Koca’nın yakın ekibi ile görüştüm. Herhangi bir sorun olmadığını bildirdiler" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan BirGün'e yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın ve çevresindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.