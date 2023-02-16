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Antalya'da Rus ve Ukraynalı futbolcular tekme tokat kavga etti: Kemirleri kırıldı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim, Antalya'daki bir otelde kamp yapan iki futbol takımı arasında kavgaya neden oldu. Liglere verilen arada Antalya'da konaklayan Yaroslavl Shinnik ile FC Minaj oyuncuları birbirine girdi. İddiaya göre kemikleri kırılan futbolcular var.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başlayan savaşın gerilimi futbolculara da yansıdı. Antalya'da konaklayan iki ülke takımının futbolcuları, birbirine girdi.

Tekme tokat kavga ettiler
Roman Bebekh'in haberine göre, otelde Rus futbolcuların bir görevliye kaba davranmasıyla başlayan olaylarda Rus ekibi Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna takımı FC Minaj'ın futbolcuları tekme tokat kavga etti. Yaşanan olaylarda bazı futbolcularda kırık meydana geldiği belirtilirken, iki takım da oteli terk etti.

"Rusya'yi savundu"
FC Shinnik takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, yaşananlar sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum. Sonra bağrışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum." dedi.

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