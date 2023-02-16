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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu iktidara meydan okudu! 'Kapıyı devirir girerim o toplantıya!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da depremle ilgili toplantılara bundan önceki süreçte davet edilmediğinin hatırlatılması üzerine " “İmamoğlu giremeyecekmiş; kapıyı devirir gireriz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine yardım için lojistik merkeze dönüştürülen Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Elindeki verilere göre Hatay'ın yüzde 55'inin yıkıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Deprem bölgesinde yıkılan binaların yüzde 45'i son 20 yılda yapılmış. Yani büyük deprem felaketini yaşadıktan sonra" dedi

Ekrem İmamoğlu, Mirgün Cabas'ın iktidarın geçmişte gerçekleştirdiği depremle ilgili toplantılara İBB Başkanı olarak çağrılmamasını hatırlatması üzerine İmamoğlu, “İmamoğlu giremeyecekmiş; kapıyı devirir gireriz" dedi.

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