Bağış kampanyasında 50 milyar sanıldı, 50 bin TL çıktı

“Türkiye tek yürek” adlı bağış programında Yeni Çamoluk Otomotiv’in yaptığı bağıştaki yanlış anlaşılma gündem oldu. 50 milyar TL olarak açıklanan bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallarda “Türkiye tek yürek” adıyla düzenlenen bağış programında yanlış anlaşılan bir bağış sosyal medyada gündem oldu.

Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, "Kapı komşum Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL" dedi. Sunucunun "50 bin TL" diyerek düzeltme gayretine rağmen Karataş "50 milyar TL" diyerek bağış miktarını tekrarladı.

Açıklanan 50 milyar TL’lik bağış bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medyada, bağışın 50 milyon TL olabileceği konuşuldu.

Ancak daha sonra aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı.