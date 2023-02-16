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GÜNCEL

11 gün enkazda kalan 'Bircan' isimli inek kurtarıldı

Adıyaman'da göçük altında kalan Birgül Tuncay'ın 'Bircan' ismini verdiği inek, 11 gün sonra kurtarıldı.

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'da, merkeze bağlı Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül Tuncay, ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan ineğini 11 gün boyunca besleyerek hayatta kalmasını sağladı.

Birgül Tuncay'ın ihbarıyla bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ineği kurtardı. 

Göçük altında kalan 2 ineği ve keçileri ölen, 'Bircan' isimli ineğinin kurtulmasına sevinen Tuncay, "Bircan'ım kurtuldu, hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerim kurtulsa daha da mutlu olacaktım. Onlar kurtulmadı" dedi.

Bakan Kirişci, enkaz altındaki ineğin kurtulduğunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, deprem bölgesi Adıyaman'da yetiştiricilik yapan Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican hakkında açıklama yaptı.

Kirişci, paylaşımında, "Adıyaman'da yetiştiricimiz Birgül Tuncay'ın enkaz altındaki ineği Birican'ı ekiplerimizin ve diğer kurumlarımızın yoğun uğraşları sonucunda sağ salim kurtardık. Bir canı daha kurtarmak için çalışan herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.

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