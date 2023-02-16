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Yardım tırının görevlisiyle tartışan şehir eşkıyaları silahla dönüp kan akıttı

İSTANBUL Pendik'te deprem yardımlarını tıra yükleyen kişiler ile lüks araçtaki şahıslar arasında, yolun kapatıldığı gerekçesiyle kavga çıktı. Olaydan bir süre sonra bölgeye silahla gelen kişiler, tırın görevlisi Murat E.'yi bacağından yaraladı. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemelerinin tıra yüklendiği sırada, lüks otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, tırın yanındaki kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Plakayı söküp geldiler

Bir süre sonra plakasını söktükleri otomobille olay yerine gelen şüphelilerden biri silahıyla tırın yanında bulunan görevli Murat E.'ye kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan Murat E. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilde bulunan 2 şüpheli şahısın sokaktan geri çıkarak hızlı bir şekilde ayrıldıkları, bir süre sonra yeniden sokağa geldikleri, tırın yanında bulunan görevliyle tartıştıkları, bunun üzerine şüphelilerden birinin silahıyla Murat E.’ye ateş ettiği, yaralanan şahsın yere düştüğü, şüphelilerin ise olay yerinden yaya şekilde hızla kaçarak uzaklaştığı yer alıyor.

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