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Bakan Mahmut Özer'den okulların açılışına yönelik flaş açıklama! Tarihi duyurdu

Bakan Mahmut Özer'den okulların açılışına yönelik flaş açıklama! Tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilin milli eğitim müdürleriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yaptığı konuşmada Özer "20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

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Bakan Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksiklerinin olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde, çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek, salgın sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını belirtti.

"Eğitim öğretime başlıyoruz"

Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili süreci hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız." diye konuştu.

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