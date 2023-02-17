Onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi hakkında korkunç iddia! Meğer 99 depreminde...

Kahramanmaraş'taki depremin acı simgelerinden biri haline gelen Ebrar Sitesi, yüzlerce kişiye mezar oldu. Neredeyse sağlam bloğu kalmayan sitenin enkazında bulunanlar ise 24 yıl sonra yine kahretti. İddiaya göre 1999 depremi sonrası kullanımı yasaklanan nervürsüz demirlerin, Ebrar Sitesi'nin inşaatında kullanıldığı tespit edildi. O ihmal yüzlerce canın yitip gitmesine neden oldu.

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Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin ardından seferber oldu. Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına geçilirken, 11. günde bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününden bu yana çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü Ebrar Sitesi'nde ise 12. günde de mucize aranırken, yüzlerce kişinin öldüğü siteyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yıllar sonra öldüren hata

Kahramanmaraş'ta depremin acı simgelerinden haline gelen Ebrar Sitesi'nde iddiaya göre nervürsüz demir kullanıldı. Kanal D'nin haberine göre; 1999'daki büyük depremde pek çok yapının yıkımına neden olduğu tespit edilen ve 2000 yılında kullanımı yasaklanan nervürsüz demire enkaz alanında ulaşıldı.

Çoğu enkazda nervürsüz demir

İnşaatın yarısında nervürlü demir kullanan müteahhidlerin maliyeti düşürmek için yarısında da nervürsüz demir kullandığı tespit edildi.

Üzerindeki tırtıklar sayesinde dökülen betonu tutarak taşıyıcı kolonların zarar görmesini engelleyen nervürlü demirlerin, pek çok yapıda da kullanılmadığı görüldü.

6 şüpheli daha gözaltına alındı

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.