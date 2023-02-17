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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! Play-off turu ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! Play-off turu ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı. Gecenin sonuçları şöyle oldu:

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar sona erdi. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Barcelona, sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. Barcelona'nın gollerini 50. dakikada Marcos Alonso ve 76. dakikada Raphinha, Manchester United'ın gollerini ise 53. dakikada Marcus Rashford ve 59. dakikada kendi kalesine Jules Kounde attı.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ajax ile Union Berlin'in 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya): 0-0

Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-0

Sporting CP (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0

Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3

Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1

Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Trabzonspor, konuk ettiği Basel'i 65. dakikada Jens Stryger Larsen'in kaydettiği golle 1-0 yendi.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda rövanş karşılaşmaları, 23 Şubat'ta oynanacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4

Trabzonspor - Basel (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0

Lazio (İtalya) - CFR Cluj (Romanya): 1-0

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika) 1-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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