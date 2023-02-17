BIST 5.056
DOLAR 18,87
EURO 20,08
ALTIN 1.104,34
HABER /  SPOR

Galatasaray, Adekugbe'yi kadroya kattı! İşte transferin detayları...

Galatasaray, Adekugbe'yi kadroya kattı! İşte transferin detayları...

Galatasaray, Hatayspor'dan Kanadalı defans oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone ol

Süper Lig'de lider Galatasaray savunmaya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan 23 yaşındaki Adekugbe'yi transfer etti. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı.

Satın alma opsiyon bedeli 1 milyon euro

O açıklamada "Profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur" denildi.

28 yaşındaki sol bek ise sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Hatayspor'a ve Galatasaray'a bana bu fırsatı verdikleri için minnettarım. Fakat tabii ki geçen haftadan beri yaşananların farkındayız. Birçok insanın hayatı bu felaketten etkilendi. Tanıdığım, hepimizin tanıdığı birçok insan ve böyle zamanlarda insanların desteğimize ihtiyacı olduğunun farkında olmak çok önemli. Ülkenin nasıl bir araya geldiğini görmek harika bir şey. Farklı takımlardan oyuncular destek için bir araya gelmeye devam ediyor. Bence bu, ülkedeki dayanışmayı gösteriyor. İnsanların her açıdan desteğimize ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli. Parayla yardım edebiliriz, bağış yaparak yardım edebiliriz. Önemli olan yardım edip kenetlenmemiz. Çünkü biliyoruz ki biz beraberken daha güçlüyüz. Bu noktada takımlar veya mücadeleler değil birlikte olmak önemli."

Hatayspor'a teşekkür eden Sam Adekugbe, "Günün sonunda hepimiz insanız ve birbirimize ihtiyacımız var. Dolayısıyla Hatayspor'a tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için hedef Galatasaray'da şampiyonluk kazanmak ve Hatay'a destek olmak." değerlendirmesinde de bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ailesi depremde öldü sandı hastanede ortaya çıktı! Birce bebeği kurtaran şey meğer...
Foto Galeri Ailesi depremde öldü sandı hastanede ortaya çıktı! Birce bebeği kurtaran şey meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! Play-off turu ilk maçlar tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları! Play-off turu ilk maçlar tamamlandı
Konya'da yangın çıktı! Evin çatısı çöktü 7 depremzede öldü
Konya'da yangın çıktı! Evin çatısı çöktü 7 depremzede öldü
Bakan Mahmut Özer'den okulların açılışına yönelik flaş açıklama! Tarihi duyurdu
Bakan Mahmut Özer'den okulların açılışına yönelik flaş açıklama! Tarihi duyurdu
Bingöl'de deprem oldu! Naci Görür 'risk altında' diyerek uyarmıştı
Bingöl'de deprem oldu! Naci Görür 'risk altında' diyerek uyarmıştı
Depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve yakınları belli oldu
Depremde hayatını kaybeden gazeteciler ve yakınları belli oldu
Deprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi
Deprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği Resmi Gazete’de yayımlandı
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği Resmi Gazete’de yayımlandı
Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Depremin 12. gününde art arda 3 inanılmaz kurtuluş: 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini aştı
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini aştı
Trabzonspor'dan maç sonu anlamlı mesaj
Trabzonspor'dan maç sonu anlamlı mesaj
TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ertelendi
TEKNOFEST İZMİR, deprem nedeniyle ertelendi
Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Hatay'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi