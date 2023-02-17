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Yaptığı binalar yıkıldı AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu tutuklandı

Yaptığı binalar yıkıldı AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu tutuklandı

Kahramanmaraş'ta binaları yıkılan Melşa İnşaat'ın sahibi AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 2 büyük depremde merkezde, ilçelerde ve 9 ilde birçok bina yerle bir olmuştu. Kahramanmaraş'ta yıkılan binalar arasında AK Parti Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Başkanı'nın sahibi olduğu MELŞA inşaat şirketinin yaptığı milyonluk binalar da yer aldı.

Kahramanmaraş'ta Doğukent bölgesinde  AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun sahibi olduğu Melşa İnşaat tarafından yapılan 15 katlı üç bloktan ikisi depremde yıkılırken, bir blok ise ağır hasar aldı.

Vatandaşların 6-7 ay önce taşındığı 140 konutluk Badı Saba Konutlarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Şahin Avşaroğlu iddialara ilişkin günler önce paylaşımda bulundu. “Dulkadiroğlu ilçesi afet yardım masasında Şahin Avşaroğlu başkanımızla Dulkadiroğlu ilçe teşkilatı olarak görevdeyiz” ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta, Avşaroğlu çalışırken yansıtıldı.

Tutuklandı

Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının depremde binaların yıkılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan şüpheliler Şahin Avaroğlu ile M.S. ve Ö.S. tutuklandı.

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