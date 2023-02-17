AK Parti'den bomba seçim kulisi! Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını istiyor

DEPREM felaketinin ardından muhalefet partileri seçimlerin ertelenmesini tartışırken, AK Parti kulislerinden sıcak haberler geldi. AK Parti'de seçimi erteletme niyeti yok... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasını istiyor...

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ertelenmesi tartışmaları sürüyor. Bülent Arınç'ın "seçimler hemen ertelensin" çıkışının ardından muhalefet aya-yağa kalkmıştı. Son olarak da iktidarı seçimleri YSK eliyle erteletmek istediği konuşuluyordu.

Erdoğan 14 Mayıs, partililer 18 Haziran diyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat AK Parti kulislerinde konuşulan seçim senaryolarını yazdı. "AK Parti’de tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok" diyen Hande Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu söyleyebilirim" dedi.

Erdoğan'ın seçimle ilgili endişesi yok

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığı belirtiliyor" diyen Hande Fırat, "Deprem bölgesinden taşınanların oy kullanımı ya da deprem bölgesinde kalanların nerelerde oy kullanacakları ve bu konularda tartışma yaşanmaması için ise çalışmaları YSK yürütecek" bilgisini verdi.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı için tıklayın....