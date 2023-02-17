Cinayetin fotoğrafı! Kolonlara daha az beton gitsin diye taş doldurmuşlar

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde 36 inden fazla kişi öldü, onbinlerce insan yaralandı... 10 binden fazla bina yıkıldı, çok daha fazlası ağır hasar gördü. Kahramanmaraş'tan gelen bir fotoğraf, binalar neden yıkıldı sorusuna adeta tek başına yeterli cevap gibiydi...

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6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta peş peşe meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremler 36 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine on binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. On binden fazla bina çöktü...

Depremle birlikte binaların sağlamlığı, alınan önlemler, imar afları tartışma konusu oldu. Özellikle yıkılan, yıkılmayan fakat ağır hasar alan binaların temelinden ve betonunda kullanılan malzemelerin görüntüsü "deprem değil çürük bina öldürür" tezini bir kez daha doğruladı.

Kahramanmaraş’taki bir apartmanın kolonundaki görüntü “Pes artık” dedirtti. Fotoğrafta binanın kolonunun boş kalan kısmının irili küçüklü taşlarla doldurulduğu görüldü. Beton yerine taş kullanılması birçok kişiyi isyan ettirdi. "Kahramanmaraş’taki bir apartmanda Bu kolonu beton değil taşla dolduran kader mi?" diye soruldu.