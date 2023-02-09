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Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü

Hatay'da 'cennetten bir kare' denilerek satılan Rönesans Rezidans komple çöktü

Hatay’ın Antakya ilçesinde 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Enkaz altında 800 kişinin olduğu öğrenildi. Rezidansı yapan şirketin, 2013'te sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı rezidans için 'Cennetten bir kare' yazdığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş mermezli 7.7'lik depremin vurdugu Hatay'da herkesi kahreden bir detay ortaya çıktı.

Antakya'da İnönü Bulvarında bulunan 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans komple çöktü.

Hatay'ın en sağlam binaları arasında gösterilen bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Enkaz altında 800'ün üzerinde kişinin kaldığı belirtiliyor.

Müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun'a deprem sonrası ulaşılamıyor.

2013 yapımı tamamlanan rezidansı yapan şirketin, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak rezidansın reklamı için “cennetten bir kare” yazdığı ortaya çıktı.

Hataysporlu futbolcular da oradaydı

Öte yahdan Hataysporlu futbolcu Kerim Alıcı, sportif direktör Taner Savut ve takım arkadaşı Christian Atsu'nun Rönesans Rezidans enkazında olduğu belirtiliyor.

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