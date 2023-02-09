Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt: Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nın pazar günü uçuşa hazır hale getirileceğini belirtti. Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremin vurduğu Hatay'daki incelemelerine eşlik eden Binali Yıldırım, beraberinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Hatay Havalimanı'na geldi. Havalimanının da depremde zarar gördüğünü aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

Geldik, çalışmalar İstanbul Havalimanı ve Devlet Hava Meydanlarının koordinasyonunda büyük bir süratle devam ediyor. Önümüzdeki pazar günü de uçuşa hazır hale getirecekler. Kalyon İnşaat, İGA (İstanbul İnternational Airport) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bey bu konuda söz verdi. İnşallah pazar günü yardımların gelmesi için doğrudan uçuşa hazır hale gelmiş olacak.

"Duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapanan Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz" paylaşımına yönelik değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanlarının görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim. Dolayısıyla biz duyduğumuza değil, gördüğümüze inanırız. Vatandaşlarımız da eminim ki bunu böyle değerlendirecektir." yanıtını verdi.