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Eline kazmayı alan AK Partili vekil 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eline kazmayı alan AK Partili vekil 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı

KAHRAMANMARAŞ'a giden AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, yıkılan bir binanın enkazından 3 çocuk babası bir kişiyi kurtardı.

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Milletvekili Eser, sabaha karşı yaşanan depremin ardından yardım için  Kahramanmaraş’a gitti. Eline kazmayı alan Eser, enkazın altına girerek, kurtarılmayı bekleyen 41 yaşındaki Ökkeş isimli vatandaş için elinde kazmayla büyük çaba gösterdi. 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarma ekibindekiler ve Milletvekili Selman Oğuzhan Eser’in çabalarıyla vatandaş enkaz altından çıkarıldı.

Saatler sonra enkaz altından çıkarılan Ökkeş, enkazın altında eşiyle birlikte 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyerek, “Allah sizlerden razı olsun, Allah sizi yormasın" dedi.

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