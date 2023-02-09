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250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi

250 adet duvar kırıcı iş makinesi deprem bölgesine gönderildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) askeri kargo uçağıyla Adana’ya gönderildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürerken deprem bölgelerine yardımlar gönderilmeye devam ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı deprem bölgelerinde kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askeri kargo uçağıyla Adana’ya gönderdi.

Askerlerin gece saatlerinde yoğun çabasıyla iş makinaları istiflenerek kargo uçağına taşındı.
Askeri kargo uçağının Adana’ya götüreceği iş makinaları, buradan deprem bölgelerine dağıtılacak.

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