Kahramanmaraş'taki depremzede 16 bebek, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş'tan, refakatçileri olmayan 16 bebeği alarak Ankara'ya getirdi.

Abone ol

Türkiye, cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem yaşandı.

10 ili vuran afet, geniş coğrafyaya yayılarak binlerce can aldı.

Büyük yıkımlara neden olan deprem sonrası arama-kurtarma ekipleri, ilk andan itibaren göçük altından vatandaşları çıkarmak için büyük uğraşlar veriyor.

Cumhurbaşkanlığı uçağı refakatçisi olmayan bebekler için havalandı

Depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere hem sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini taşıdı hem de bölgedeki durumu kritik yaralıları tedavileri için Ankara'ya ulaştırdı.

Uçağın son yolcuları ise deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklerdi.

0-1 yaş aralığındaki 16 bebek, Kahramanmaraş'tan alınarak Ankara'ya getirildi.

Bebeklerin genel sağlık durumu iyi

Bebekler Esenboğa Havaalanı'na inen uçaktan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleri tarafından alınarak Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilmek üzere ambulanslara taşındı.

Bebeklerin uçaktan teslim alınması sırasında Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen bebekler, ilk kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk kuruluşunda bakım altına alınacak.

Bebekler koruma altında

Ankara'ya nakledilen 16 bebeğin üzerinde kimliklerinin tespitini kolaylaştıracak bazı bilgiler yer aldı.

Deprem enkazından çıkartıldığı öğrenilen 2 bebeğin isimleri bilinmediği için, üzerlerinde bu bilgiler dışında "Enkaz bebek" ifadesine yer verildiği görüldü.

Deprem sırasında Kahramanmaraş'taki hastanelerde, refakatçileri olmadan tedavileri süren diğer 14 bebeğin de ailelerine ulaşılamadığı için başkentte koruma altına alındığı öğrenildi.