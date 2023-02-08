Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan 2 çocuk babası Vanlı uzman çavuş İskender Kahraman, enkaz altında kalarak şehit oldu.

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Edinilen bilgilere göre, Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman’ın yarın memleketi Van’da toprağa verileceği bildirildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmetçik enkazda şehit oldu

Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.