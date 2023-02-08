BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.136,49
HABER /  GÜNCEL

Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!

Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan 2 çocuk babası Vanlı uzman çavuş İskender Kahraman, enkaz altında kalarak şehit oldu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman’ın yarın memleketi Van’da toprağa verileceği bildirildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmetçik enkazda şehit oldu

Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Deprem sonrası "Gebersinler" demişti! Cezası belli oldu, kendini böyle savundu!
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Kızını enkaz başında bekleyen baba kalp krizi sonucu vefat etti
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Fuat Oktay: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan görüntü! O ilimizde deniz 25 metre çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde 9 bin 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün
İki zincir marketten deprem bölgesinde ücretsiz ürün
Kahramanmaraş'ta hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti
Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi
Borsa İstanbul'dan yeni karar: 5 iş günü kapatıldı, tüm işlemler iptal edildi
Depremden sonra tren rayları tel gibi büküldü
Depremden sonra tren rayları tel gibi büküldü
Deprem enkazından yakınının cansız bedeni çıkarıldı! Genç kadın görünce bayıldı
Deprem enkazından yakınının cansız bedeni çıkarıldı! Genç kadın görünce bayıldı
Twitter ve TikTok'a kısıtlama getirildi! Enkaz altından yardım isteyenlerin sesi kesildi
Twitter ve TikTok'a kısıtlama getirildi! Enkaz altından yardım isteyenlerin sesi kesildi