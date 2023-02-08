Depremden sonra tren rayları tel gibi büküldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydığı görüldü.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli deprem; Gaziantep, Hatay ve Adıyaman olmak üzere 10 ili etkiledi.

6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiği, 38 bin 224 kişinin de yaralandığı depremde binlerce bina yıkıldı.

Depremden sonra çekilen bir fotoğraf, sarsıntının bölgedeki şiddetli etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren raylarının yamulduğu görüldü.