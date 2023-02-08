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Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriyede! 5 kişi tutuklandı, 24 site kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriyede! 5 kişi tutuklandı, 24 site kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, depreme ilişkin sosyal mecralarda provokatif paylaşımda bulunan 18 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerden 5'inin tutuklandığı ifade edilen açıklamada ayrıca, depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları dolandırmayı amaçlayan 24 internet sitesinin kapatıldığı paylaşıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 202 hesap yöneticisi tespit edildi. 18 şahıs gözaltına alındı, 5'i tutuklandı." açıklamasında bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

24 internet sitesi kapatıldı

Emniyet'ten gelen o açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatıldığı da belirtildi.

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