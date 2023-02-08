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'Korkma, geldik' diyen AFAD ekibine minik Sare'nin cevabı duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Korkma, geldik' diyen AFAD ekibine minik Sare'nin cevabı duygulandırdı

Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare'ye ulaşmaya çalışırken "Korkma, geldik" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, benim bir şeyim yok" şeklinde cevap verdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Kastamonu AFAD ekipleri, betonu delerek oyuk oluşturdu.

Bir yandan çalışma yürüten Kastamonu AFAD ekipleri, diğer yandan Sare ile sohbet etti. Kastamonu AFAD ekipleri minik Sare’ye, "Korkma cici kız, geldik, seni oradan alacağız" dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği belirten Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

Babasıyla konuşturdular

Kastamonu AFAD ekipleri, diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza'ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak kendilerini bekleyen babası Mahmut Sandal’ı arattırdı. AFAD ekipleri, Kevser ve Hamza kardeşleri, telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altında çıkarttı.
Kastamonu AFAD Arama Kurtarma ekiplerinin, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altında sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

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