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Enkaz altındaki 3 kişinin yaşam belirtisi yakınlarını gözyaşlarına boğdu

Enkaz altındaki 3 kişinin yaşam belirtisi yakınlarını gözyaşlarına boğdu

Büyük depremde Gaziantep şehir merkezinde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde enkaz altında kalan iki kardeş ve babaları iletişim halinde oldukları arama kurtarma ekibinin "duvara tıklayın" talebi üzerine üç kez tepki verince umutlar yeşerdi. Kurtarma çalışmasının 59'uncu saatinde ekipler enkaz altındakilerin zarar görmemesi için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

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Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde dinleme esnasında enkaz altında bulunan Ersin Tabur (28), Mustafa Tabur (25) ve Mithat Tabur ‘dan (65) sağ olduklarına ilişkin ses alınınca enkaz alanı adeta bayram yerine döndü.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekiplerin alkışlandığı dinleme sonrasında yakınlarından yaşadıkları haberini alan aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Daha önce sekiz cansız beden ve dört kişinin canlı olarak çıkartıldığı enkazda beşinci katta bulunan ve ses alınan Tabur ailesinin kurtarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aile fertlerinin beton tabyalar arasında sıkıştıkları, ekiplerin hummalı bir şekilde onları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Aile fertleri ve yakınları Polat sitesinden gelecek sevinçli haberi bekliyor. Çalışmanın akşam saatlerini bulabileceği kaydedildi.

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