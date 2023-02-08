Yardım kuruluşları için kripto para cüzdanları oluşturuldu

AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edildi.

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BtcTurk tarafından, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında AFAD, Hayata Destek, Kızılay, Tider ve TOG’a, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) cinsinden kripto para yardımlarını kabul edebilmeleri için yardım cüzdanları oluşturulup teslim edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BtcTurk, gönderilen kripto paraları otomatik olarak Türk lirasına çevirecek ve çevirme işlemlerinden herhangi bir komisyon ücreti almayacaktır. Her geçen dakikada her yardımın daha da önem kazandığı felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, zorluklarla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza dayanma gücü ve sabır diliyoruz."