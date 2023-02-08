Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde flaş mesajlar! Ölü sayısı arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, can kaybının arttığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Kahramanmaraş Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerden, depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. "Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. 49 bin 133 yaralı var." diyen Erdoğan ailelere verilecek destek tutarını da açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Depremde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor hedefimiz bir yıl içinde diğer felaketlerimizin yaşandığı illerde nasıl operasyonları gerçekleştirdiysek Kahramanmaraş ve 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz. Biz vatandaşlarımızın sokakta kalmasına müsaade etmeyiz.

"Otellerle görüşmelerimizi yaptık"

Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerde görüşmelerimizi yaptık buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz bu illerdeki otellere vatandaşlarımızın yerleştirmeye hazırız. Olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oralara yerleştireceğiz.

"Her ailemize 10 bin lira"

Bugün dayanışma zamanıdır şuan itibari ile hazırlıkları yapıp hasar tespitleri yapıp ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. Her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı bunu 10 bin olarak planladık bu ailelere bizler şuanda hükümet olarak ulaştıracağız. Geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Provokasyonlara fırsat vermeyin. Devletin tüm kurumları seferberlik içinde.