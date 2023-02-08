Maraş depremini önceden bildi İstanbul'a uyarı yaptı! Prof. Naci Görür tehlikeli yılı açıkladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konuk olduğu bir televizyonda beklenen İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kahramanmaraş depremi için defalarca önceden uyarı yapan Naci Görür, Marmara için "tehlikeli yıl" tahmini yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem, şu ana kadar binlerce can aldı. Enkaz altındaki vatandaşlar için çalışmalar sürerken, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından afet bölgelerine yardım eli uzanıyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bilim insanları, kanallara konuk olarak felaketi değerlendiriyor. TGRT Haber ekranlarında Cem Küçük’ün sunduğu programa ise Yer Bilimci Prof. Dr Naci Görür konuk oldu.

Naci Görür, 1999 depremi sonrasındaki 30 yıllık süre içerisinde Marmara depremi alarmı verildiğini vurguladı.

"Tehlikeli yıl" tahmini

Bilim insanlarının öngörülerine göre şu ana kadar 23 yıl geride bırakılırken, Marmara’da 6 yıl içinde deprem bekleniyor. Naci Görür, 2029 yılını işaret etti, her an deprem olma olasılığının bulunduğunu söyledi. Naci Görür şöyle dedi:

"Zaman vermek mümkün değil ama periyot olarak deprem tarihi verebilirsin. Marmara Bölgesi'nde 1999’dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı yüzde 64’tür denildi. Biz 23 yıl geçirdik, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir."

"İstanbul'u depreme hazırlayın"

Biz dedik ki, 2 yere dikkat edin. Marmara Düzce iki yer tehdit haline geldi.

Biz milleti korkutmak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık.

Arkadaşlarımızın bu bağırmasından 3 ay sonra kasım ayında Düzce'de 7.2 oldu. İyi ki de alarmı verdik çok hazırlık yapıldı. Biz bağırıp çağırmasaydık gafil avlanacaktık. Bir kalkarız ki bir gün İstanbul'da olan olmuş.

Biz 20 senedir söylüyoruz İstanbul’u depreme hazırlayın.

Kahramanmaraş depremi için defalarca uyardı, tivitler attı

Yerbilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta deprem beklediğini geçtiğimiz aylarda defalarca tekrarlamıştı. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayının 20'nci yüzyılda hemen hemen hiç deprem üretmediğini belirterek tehlikeye dikkat çekmişti.