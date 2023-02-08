Fuat Oktay ve Bakanlardan afet bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 3 bakan AFAD Koordinasyon Merkezi’nde depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, 4 bin 794 iş makinesinin sahada çalıştığını söylerken 60 bin 218 kişinin de kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Bakanların açıklamaları şöyle oldu:

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Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı sayısı 7 bin 108' e yükseldi. 40 bin 910 kişi yaralandı.

Bakanlardan bilgilendirme

Dün gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"4 bin 794 iş makinesi sahada"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri aktardı:

"4 bin 794 iş makinesi sahada. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerimiz 3 bin 251 idi. Sabaha kadar da yarın da dahil 2 bin 400 civarında ilave arama-kurtarma ekiplerini burada birlikte çalışacağız.

"60 bin 218 kişi fiilen sahada"

Toplamda tüm birimlerimizden, güvenlik güçleri de dahil, fiilen çalışma grupları 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor. Ülkeleri paylaşmıştım. 2 bin 400 ilave gelecekti. Yine arama-kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık Türkiye'den de 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız.

Personelimiz boyutunda burada jandarma arama-kurtarma ekipleri, TSK arama-kurtarma ekipleri, MSB ile ilgili birimler burada. Gönüllüler burada. Hava ambulansları, ambulansları bunun içerisinde.

Burada özellikle ihtiyaç olan vinçler söz konusuydu. Sahada fiili olarak 750 civarında vinç vardır. Buna ilave olarak iş makinaları, kepçe, greyderler, kamyonlar, karavanlar gibi birçok aracımız var.

Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana havalimanımız, lojistik boyutunda işlerimizi hızlandırdı. Orada 35-36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve farklı bölgelerden uçaklarla alana indik. Gece boyunca da gece görüşü 17 civarında helikopterimiz fiilen çalışmalarına devam ediyor.

Sahra hastanesinin kurulduğu yerler var. Kısmi hasarlı yerlerde 3-4 hastanemizde faklı şekilde faaliyette kullanıyoruz. Bunlar Maraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizin imkanlarıyla 301 bin 502'ye ulaşmış durumda. Üniversitelerde 150 bin 368 vatandaşımız barınıyor.

Bunun dışında afet bölgesinin dışarısında 10 ilimizin dışında 1 milyona 100 binlik barınma alanları oluşturulmuş durumda. İller bugün itibarıyla yine AFAD'ın resmi sitesinde ilan edilecektir. Bu illere gidenler orada ilgili valiliklere başvurdukları zaman bu barınmalardan faydalanabilecekler.

"Çadır kentler kuruluyor"

Özellikle barınmayla alakalı şunu ifade etmek isterim. Barınmada çadır kentlerimiz kuruluyor. Çadırlar ve battaniye dağıtımına yoğunlaştık. Battaniyede sahada olan ve sahaya erişmek üzere olan yaklaşık 1 milyona yaklaşmış durumdayız. Bunu hızlı bir şekilde 1,5-2 milyona taşımayı arzu ediyoruz.

Çadırlarla alakalı da hem sahada hem de teslimat aşamasına gelen çadırlarımız 100 bini bulmuş durumda. Dün kapalı olan yerlerimiz vardı. Konya bölgesinde hem Kayseri tarafında. Tipiden dolayı kapanan yerler vardı, onların tamamı açılmış durumda. Nurdağı'nda afetten kaynaklı birikme vardı. Bizi etkileyen bölümdü. Bugün de o bölge tamamen açılmış durumda.

Çadırkentler ve konteyner kent alanlarımızı değerlendirmek üzere kurulum çalışmalarımız bir taraftan başlamış durumda. Beslenmede ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığımız, harika iş çıkarıyor. Kızılay ve sivil toplum örgütlerimiz aynı şekilde. 400 bin ekmek her gün 10 ilimizde. 403 bin yarım litrelik su, 28 seyyar mutfak 10 ilimizde. Elbistan, Türkoğlu, İskenderun, Nurdağı, İslahiye'de beslenmeyle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ilave destek veriyor.

Kızılay, su ihtiyacı ve beslenme ihtiyacı, mutfakların kurulması, fırınların kurulması şeklinde hem illerde hem de ilçelerde yoğun çaba sarf ediyor. Yarından itibaren bu alanda hiçbir sorun yaşamadığımıza da şahit olacağız.

Elektrik sorunu

Dün yine trafolarımızda 30'un üzerinde merkezimizde çalışmalardan tamamı bakım onarıma alınmıştı. Bunlardan üçünün bakımı tamamlandı. Geriye sadece üç trafo merkezi kaldı. Artık elektriği daha rahat verebilecek haldeyiz. Kontrollü bir şekilde ilimiz ve ilçelerimizde hangi bölgelere elektrik verildiğiyle ilgili tüm detaylar elimizde."

Derya Yanık'tan enkazdan çıkarılan çocuklar hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da enkazdan çıkarılan çocukların, bakanlığının personeli dışında, "komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım" diyen birine tesliminin söz konusu olmadığını belirtti. Yanık, "Ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz" dedi.

Yanık, müdahale planı kapsamında bakanlığının psikososyal destek hizmetleri ve ayni yardımlarla ilgili sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Afetin hemen ardından bölgeye intikal ettirdikleri psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını anlatan Yanık, gerek bakanlığının uhdesinde bulunan gerekse vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların bağışladığı ayni yardımların deprem bölgesine sevkini yaptıklarını ifade etti. Yanık, ihtiyaç malzemelerinin tedariki ve vatandaşlara ulaştırılması noktasında diğer kurum ve kuruluşlarla sistematik biçimde gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bakanlığa bağlı yatılı kuruluşlarda kalan özellikle yaşlılar ve engellilerle ilgili intikalleri çok hızlı yerine getirdiklerini belirten Yanık, hasarlı birkaç yer haricinde sıkıntı bulunmadığını, buralarda olanların da tedbir amaçlı ilgili yerlere ulaştırıldığını kaydetti.

Yanık, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızla ilgili birkaç nokta vardı, onların da intikallerini yaptık. Şu anda yatılı kuruluşlarımızda kalan, hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızla, sakinlerimizle ilgili bir sıkıntımız kalmadı.

Refakatsiz çocuklar bugün çok gündem oldu. Bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız, gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukların da Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde, Bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa, 'komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım' diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil. Bakanlığımıza tesliminden sonra kimlik tespitinin yapılması, ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuda hem kamuoyunda bir endişenin ve maalesef birtakım gruplarda da bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Bu noktada lütfen milletimiz, aileler, ilgililer müsterih olsunlar. Çocuklarına ulaşamayan, enkazdan çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan aileler Bakanlığımızın herhangi bir birimine müracaat edebilirler. Biz gerekli koordinasyonu sağlayıp onları, eğer bizim gözetimimizde ise muhakkak buluşturmaya çalışacağız."

Bakan Varank: ilk günden itibaren sanayicilerimiz, üreticilerimiz ellerini taşın altına koyuyorlar

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Afetten etkilenen bölgelerin Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Varank, ilk günden itibaren bakanlıklarla birlikte olayı sıcak bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Üretim tesisleri ve sanayicilerle irtibat halinde süreci en güzel şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Gerek organize sanayi bölgelerinde gerekse de organize sanayi bölgeleri dışındaki üretim tesislerinde üretime zarar verecek herhangi bir yıkımın olmadığını görebiliyoruz. Bu tabii bizim açımızdan sevindirici. Şu anda bölgede bazı şehirlerde doğalgaz verilememesi sebebiyle doğal gaza bağlı üretimler hariç diğer sanayi tesislerinde üretimin devam ettiğini görüyoruz.

Her zaman Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde, bu bölgelerdeki sıkıntılar atlatılır atlatılmaz üretim tesislerimizi en güzel şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Şunun altını çizmemiz lazım, ilk günden itibaren sanayicilerimiz, üreticilerimiz ellerini taşın altına koyuyorlar. Birçok ihtiyacımızı sanayicilerimiz sayesinde, hızlı bir biçimde, en güzel biçimde yerine getirebiliyoruz."

Türkiye'ye katkıları ve afetle mücadelede verdikleri destek sebebiyle sanayicilere teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

"Sadece Uşak'taki sanayicilerimiz depremle mücadelede, vatandaşlarımızın soğuk havayla mücadelesine destek vermek için 1 milyona yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi."

Ciğerlerinin yandığını, kayıpların kendilerini çok üzdüğünü vurgulayan Varank, sürecin hep beraber, el ele, omuz omuza verilerek atlatılması temennisini dile getirdi.

Bakan Bilgin: Toplum yararına çalışmanın tam zamanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in deprem bölgesinde yardım için organize olduğunu belirtti. Türk emekçilerinin ve sendikal örgütlerin, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için AFAD ile irtibata geçtiğini aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Biz de bu süreçte herkesin elinden geleni yapacağına inanarak bir çalışma planladık. Bölgedeki ihtiyaçları dikkate alarak bilhassa arama kurtarma çalışmasının yanında yurttaşlarımızın karşılaştığı acil ihtiyaçları organize etmek için Toplum Yararına Çalışma Programı'mız kapsamında şu anda 20 bin çalışanımızı görevlendirdik. AFAD ile işbirliği halinde bu sayıyı artırarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde organize ediyoruz. Toplum yararına çalışmanın tam da zamanıdır. Toplum yararına çalışma programının bu süreçte faydalı olacağına inanıyoruz."