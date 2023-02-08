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Mine Kırıkkanat deprem sonrası imamları hedef aldı Kaç insanı kurtarıp doyurdular

Mine Kırıkkanat deprem sonrası imamları hedef aldı Kaç insanı kurtarıp doyurdular

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem üzerinden İslam'ı ve imamları hedef aldı. "Papazlar afetlerde ön safta çalışır." diyen Kırıkkanat, "İmamlar ne yapıyor? Kaç insanı kurtarıp doyurdular? Hani İslami dayanışma?" ifadelerini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 7.7'lik depremin ardından afet bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Diyanet personeli sahada var gücüyle çalışırken, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat onları hedef aldı.

Kaç insanı kurtarıp doyurdular?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam'a dil uzatan Kırıkkanat, "Papazlar da halkı uyuşturmak, haksızlığın ve yoksulluğun kader olduğuna inandırmak için vardırlar. Ama afetlerde en ön safta yer alır, çalışırlar. Kiliseler insanları doyurur, barındırır, teselli eder. İmamlar ne yapıyor? Kaç insanı kurtarıp doyurdular? Hani İslami dayanışma?" ifadelerini kullandı.

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