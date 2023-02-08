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Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz

Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı. O sırada bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

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Birçok ilden çok sayıda vatandaş, depremin vurduğu Kahramanmaraş'a yardıma gitti. Amasya’nın Merzifon ilçesinden Kahramanmaraş'a yardıma giden itfaiye eri ise enkaz altından çıkararak kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi. Botları giyerken şaşırıp “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri “Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz” diye konuştu. O anlar herkesi duygulandırdı.

“Sen ne yapacaksın?”

Botları giyerken şaşırıp “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri “Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey” şeklinde cevap verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yaşlı adam kontrol amacıyla acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

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