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Çocuklarına aldığı bisküviyle enkaz önünde bekleyen baba yürek dağladı kimse çıkmadı

Çocuklarına aldığı bisküviyle enkaz önünde bekleyen baba yürek dağladı kimse çıkmadı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Felaketin 3. gününde de enkazdan vatandaşların sağ çıkarılması için umutlu bekleyişler dinmedi. Bir yandan ise acı haberler peş peşe geliyor. Cebindeki bisküviyi dünden beri yiyemediğini söyleyen babanın "Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" sözleri yürekleri dağladı.

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Türkiye'yi vuran büyük felaketin 3. gününde de enkazdan vatandaşların sağ çıkarılması için umutlu bekleyişler dinmedi. Bir yandan ise acı haberler peş peşe geliyor. Cebindeki bisküviyi dünden beri yiyemediğini söyleyen babanın "Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" sözleri duyanları izleyenleri kahretti

Depremlerin 3. gününde zamana karşı yarış sürüyor. Enkazlardan sağ çıkarılan insanların yanı sıra acı bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Çocuklarını kaybeden bir baba hissedilen acının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Show Haber'e konuşan baba, "Cebinizde ne var?" sorusuna "Bisküvi var yiyemiyorum" diye yanıt verdi.

Bisküviyi gösteren acılı baba, "Dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim, kimse çıkmadı" diye konuştu.

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