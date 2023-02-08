Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Mısır'dan yardım uçağı

Öte yandan depremlerden zarar görenler için Mısır'dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan 2 askeri uçak, Adana Havalimanı'na geldi.

Depremzedelere ulaştırılmak üzere 26 ton ilaç ve tıbbi malzemenin bulunduğu uçaklar, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Amr Elhamamy ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Elhamamy, yıkıcı depremler nedeniyle Türk halkı ve hükümetine en içten taziyelerini ilettiklerini söyledi.

Mısır halkı ve hükümeti adına ellerinden gelen yardımı yapabilmek için burada olduklarını dile getiren Elhamamy, "Sunduğumuz bu küçük katkı, umuyoruz ki yaralananlara tıbbi hizmet sağlama konusunda yardımcı olacaktır. Yaralananların inşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Türk halkına ve hükümetine bu zor zamanlarda her şeyin en iyisini diliyoruz." dedi.