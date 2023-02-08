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72 yaşındaki Hanife Teyze 44 saat sonra kurtarıldı ilk isteği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
72 yaşındaki Hanife Teyze 44 saat sonra kurtarıldı ilk isteği

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye’yi yasa boğarken, enkaz bölgesinden gelen sevindirici haberler tüm Türkiye’ye umut oluyor. Malatya’da 44 saat sonra enkaz altından çıkarılan 72 yaşındaki Hanife teyzenin ilk isteği su oldu.

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Bursa’dan bölgeye giden Karacabey Belediyesi ekipleri, AFAD ekipleri ve askerler Malatya’da bir enkazın altında kalan 72 yaşındaki Hanife teyze için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu Hanife teyze enkaz altından çıkarıldı.

Enkaz altından 44. saatte sağlıklı olarak kurtulan Hanife teyze ekiplerden ilk olarak su istedi. Ekipler Hanife teyzeye “Gözlerini açabilirsin biz kurtardık seni” dedi.

Sedyeye alınan yaşlı kadın temkinli davranınca ekipler, “Teyze artık düşmezsin artık kurtuldun” ifadelerini kullandı. Hanife teyze, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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