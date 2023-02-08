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Adıyaman'da enkazdan 41 saat sonra çıkarıldı ilk sözleri 'hakkınızı helal edin' oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da enkazdan 41 saat sonra çıkarıldı ilk sözleri 'hakkınızı helal edin' oldu

Adıyaman’da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar’ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım” oldu.

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Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı.

Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar’a ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar’a ekip lideri, çıkartıldığında ‘Hoş geldin’ dedi. Yaşar ise, “Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım” dedi.

Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız” diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Feryal Çavuş Yaşar’ın babası ise kurtarma ekibinin başında olan görevliye sarılarak gözyaşı döktü. Kurtarma ekibi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı.

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