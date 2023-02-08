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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın sabah deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

"Yarın sabah bölgeye gideceğim"

Erdoğan, telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım."

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