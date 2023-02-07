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Kahreden haber: Deprem bir aileyi yok etti! 10 aylık bebekleriyle enkazda cesetleri çıkarıldı

Kahreden haber: Deprem bir aileyi yok etti! 10 aylık bebekleriyle enkazda cesetleri çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden biri de Hatay oldu. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde TEKİRDAĞ Barosu avukatlarından Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ile 10 aylık bebeklerinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu illerden biri de Hatay olurken, kentte çok sayıda insan hayatını kaybetti. Depremde kahreden bir haber de Alkan ailesinden geldi. Çöken bir binada bulunan avukat Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve 10 aylık bebekleri Arven hayatını kaybetti.

Tekirdağ'dan Hatay'a yerleşmişti
3 yıl önce Tekirdağ'da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, daha sonra Hatay'a yerleşip, mesleğini orada sürdürmeye başladı. Bölgede meydana gelen depremde Alkan, eşi Özge, 10 aylık bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan'ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkılarak enkaz haline geldi. Enkazda yapılan arama faaliyetlerinde Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşılırken, yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamada "Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ Barosundan Hatay Barosuna nakil olan meslektaşımız Av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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