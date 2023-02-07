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THY, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı

THY, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." duyurusunda bulundu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem Türkiye'yi derinden sarstı.

Devlet tüm kurumlarıyla göçük altında kalan vatandaşlarını canlı olarak kurtarmaya ve kurtarılan vatandaşlarının da barınma sorunlarını çözüme kavuşturmaya odaklanmış durumda.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." sözlerini kaydetti.

9 ilden yapılan uçuşlar ücretsiz

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz. Rezervasyonunuzu; +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

SAYGILARIMIZLA,
TÜRK HAVA YOLLARI"

THY ve Pegasus'tan geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı uçuşları 13 Şubat'a kadar tek yön uçuşlar 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitlenmişti.

Pegasus da ücretsiz

Öte yandan Pegasus Hava Yolları da, 12 Şubat dahil olmak üzere deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının ücretsiz olduğunu duyurdu.

THY
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