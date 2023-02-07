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EGM'den açıklama: 135 hesap tespit edildi! 7 kişi gözaltında

EGM'den açıklama: 135 hesap tespit edildi! 7 kişi gözaltında

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından, sosyal medyada 135 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, 7 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi.

Gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklanırken, yardımsever vatandaşları suistimal etmek isteyen internet sitelerinin de kapatılması sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 135 hesap yöneticisi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ile gözaltına alınan 7 şahıstan 1’i tutuklandı.

Öte yandan depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 16 adet oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı. Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platform hesabi ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek, cüzdanların dondurulması sağlandı.

EGM
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