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Depremi fırsat bilip fiyat artışı yapanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı

Depremi fırsat bilip fiyat artışı yapanlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır'' denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, twitter hesabından fahiş fiyat artışı uygulayan fırsatçılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle acil ihtiyaç malzemelerinde yaşanan talep sonucunda, fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğu görülmektedir.

Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Vergi Denetim Kurulumuz tarafından gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır.

Hep birlikte yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bu olumsuz süreci atlatmak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz.''

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