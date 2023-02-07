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Bu saatten sonra İstanbul'da trafiğe çıkmayın! Validen önemli uyarı geldi

Bu saatten sonra İstanbul'da trafiğe çıkmayın! Validen önemli uyarı geldi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul'da 'kar sağanağı' beklendiğini duyurdu. İstanbulluya bir uyarı da Vali Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, "Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" dedi.

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.

Bu kez kar değil 'don' uyarısı yaptı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, kar tahminleriyle son günlerin en çok öne çıkan hava uzmanlarından oldu. Bu kez kar değil 'don' uyarısı yapan Ökten, deprem bölgesi için "Şu anda seferberlik artmalı. En değerli zamanlar. Şiddetli don başlayacak ve uzun süre devam edecek." dedi ve ekledi:  Türkiye genelinde don ve buzlanma şiddetlenecek. Belediye ekiplerine çok iş düşüyor...

Ökten ayrıca "İstanbul'da dikkatli olunmalı. Karadeniz kar pompalamaya devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

Kar sağanağı uyarısı

İstanbul için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji açıklamasında, "Aralıklı ve yerel olarak kar sağanakları beklendiğinden başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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