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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan her iki görüşmede, deprem bölgesindeki son durum ve kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Merkez üssü Maraş'ın  Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de liderlerle bir dizi görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki durumu değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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