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Selçuk İnan, deprem sonrası paylaştı: Depremi ben yaşadım korku, acı ve çaresizlik...

Selçuk İnan, deprem sonrası paylaştı: Depremi ben yaşadım korku, acı ve çaresizlik...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm Türkiye adeta seferber oldu. Deprem felaketinin üzerinden 24 saat geçerken, arama kurtarma çalışmaları başladı. Depremin vurduğu 11 ilde çok sayıda vatandaş geceyi sokaklarda geçirdi. Süper Lig'de son olarak deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan da depremi yaşayan isimlerden biri oldu. İnan o anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı.

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Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili olan deprem sonrası yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları dün sabah saatlerinden itibaren başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, deprem anında İskenderun'da olduğunu ve ailesinin yanında bulunduğunu dile getirdi.

Korku yaşadıklarını ifade eden İnan, bölgede desteğe ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. İşte Selçuk İnan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım;

"Hatayspor ile oynadığımız maçtan sonra kötü hava şartları nedeni ile takım olarak geceyi Hatay'da geçirdik ve depremi yaşadık. Deprem anında ben de İskenderun'da ailemin yanındaydım. Tüm bölge halkı ile beraber bu korkutan anları ben de yaşadım.

"Acı ve çaresizlik dolu"

"Deprem sırası ve sonrası görmüş olduğum manzara kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar acı ve çaresizlik dolu idi."

"Görmüş olduklarım ne kadar acı ise sonrası güzel ülkemin, güzel insanlarının tek yürek canla başla yardımlaşması da bir o kadar içimi ısıttı."

Çok daha fazla desteğe ihtiyac var

"Devletimiz her ne kadar tüm imkanlarını seferber etse de bölge halkının çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum."

"Hepimizin büyük-küçük, az-çok, maddi-manevi demeden destek ve birlik olma zamanı. Deprem vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardım bekleyen, enkaz altında bulunan insanların bir an önce sağ salim çıkarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Türkiyem."

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